Wie die Company von CEO Ali-Haji nämlich brandaktuell meldet, konnte man auf dem über 29.000 Hektar großen Lithiumprojekt Urgakh Naran 918 mg/l Lithium in Sole nachweisen! Die Probe stammt aus einem flachen Teich, wurde an dessen Oberfläche genommen und ist ein außergewöhnliches erstes Ergebnis für ION Energy – denn dieser Wert ist der höchste, der in der Mongolei je in Lithiumsole gemessen wurde! Ähnliche Gehalte, so das Unternehmen, sind aus produzierenden Betrieben in China bekannt.

„Diese außergewöhnlichen, ersten Ergebnisse sind für alle Beteiligten äußerst aufregend und bestärken das Unternehmen in seiner Ansicht, dass auf dem Lithiumprojekt Urgakh Naran qualitativ hochwertige Lithiumsolen entdeckt werden könnten. Wir gehen davon aus, dass wir dem Markt in den kommenden Monaten noch viele weitere positive Updates geben werden, da die Explorationsarbeiten im Laufe des Sommers ausgeweitet werden. ION hat ein aktives und erweitertes Explorationsteam vor Ort auf Urgakh Naran und die Exploration ist im Gange“, sagte Ali Haji, CEO von ION Energy.

Die Probe, die aus einem Evaporationsteich an der Oberfläche stammt, mag auf Grund der Evaporationseffekte nicht die Gehalte in der Tiefe wiederspiegeln, ist aber nach Ansicht des Unternehmens aber dennoch äußerst ermutigend. ION Energy plant jetzt eine Reihe zielgerichteter Bohrungen, um das Solepotenzial in der Tiefe zu testen, nachdem man das aktuelle geophysikalische Programm und die flachen Schneckenbohrungen durchgeführt hat.

ION hat bereits alle 72 Schneckenbohrungen abgeschlossen, die insgesamt eine Länge von 820,5 Metern hatten und 427 geochemische Proben, Soleproben eingeschlossen, entnommen. Alle Proben sind bereits im Labor eingereicht, wo sie auf ihren Lithiumgehalt untersucht werden.

Darüber hinaus hat ION Energy sieben der acht geplanten geophysikalischen TEM-Linien (insgesamt 88 Kilometer) fertiggestellt. Die TEM-Untersuchung wird eingesetzt, um die umfangreichen und weit verbreiteten Ansammlungen von Solen auf dem gesamten Projekt weiter zu umreißen. Die ersten Daten werden derzeit vom Unternehmen und seinem geophysikalischen Berater ausgewertet und interpretiert.

Fazit: Kaum kann man wieder auf das Projekt, nimmt die Erkundung der Lithiumprojekte des Unternehmens in der Mongolei gewaltig an Fahrt auf! Nicht nur, dass ION Energy den höchsten je in der Mongolei in Sole gemessenen Lithiumgehalt melden kann, die Explorationsaktivitäten schreiten auch mit hoher Geschwindigkeit voran, sodass schon in Kürze weitere Ergebnisse von Urgakh Naran zu erwarten sind. Und auch auf dem zweiten Projekt Baavhai Uul geht es voran. Wir bleiben dran an dieser außergewöhnlich spannenden Lithium-Story!

