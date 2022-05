Corona führt mit Corona Tropical, dem ersten Nicht-Bier-Getränk im globalen Portfolio der Marke, einen Geschmack des Paradieses ein

Seite 2 ► Seite 1 von 3

London (ots/PRNewswire) - Corona lanciert weltweit ein neues, leicht prickelndesGetränk mit einem Hauch von echtem Fruchtsaft*Corona, eine globale Marke von AB InBev, gab heute die Einführung von CoronaTropical bekannt, dem ersten leicht prickelnden alkoholischen Getränk der Marke,das mit einem Hauch von echtem Fruchtsaft* hergestellt und weltweit erhältlichist. Corona Tropical ist ein integratives Getränk für Verbraucher, die denCorona-Lifestyle schätzen, aber eine Alternative zu Bier suchen. Die neuesteInnovation von Corona wird derzeit weltweit in China, Kolumbien, Peru, Panama,Ecuador und Großbritannien eingeführt, weitere Märkte werden im Laufe des Jahresfolgen, beginnend mit Kanada.Nach Angaben von Research and Markets (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3530151-1&h=1566189550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3530151-1%26h%3D750723135%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.researchandmarkets.com%252Freports%252F5241139%252Fglobal-alcoholic-infused-sparkling-water-market%2523tag-pos-18%26a%3DResearch%2Band%2BMarkets&a=Research+and+Markets) wird erwartet,dass der weltweite Markt für alkoholhaltiges Sprudelwasser in den nächstenJahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12 % wachsenwird. Da immer mehr Verbraucher auf der ganzen Welt nach alternativen,kalorienarmen Getränken suchen, hat Corona ein Produkt entwickelt, das sich anVerbraucher richtet, die auf der Suche nach dem Corona-Lifestyle sind, der überBier hinausgeht. Corona Tropical ist ein erfrischendes alkoholisches Getränkohne Zuckerzusatz und mit weniger als 100 Kalorien pro Dose, erhältlich inverschiedenen tropischen Geschmacksrichtungen. Mit Corona Tropical erweitertCorona sein globales Getränkeportfolio, um einen neuen, erfrischenden undaromatischen Geschmack des Paradieses anzubieten, indem es eine völligunbekannte Kategorie in einigen Märkten rund um den Globus entwickelt."Corona ist eine Marke, die in den Tropen entstanden ist, und da wir dieVerbraucher ermutigen, den Lebensstil auf der ganzen Welt zu übernehmen, freuenwir uns, ein neues Corona-Getränk für diejenigen anbieten zu können, die dieMarke lieben, aber nach Optionen außerhalb des Bieres suchen", sagte FelipeAmbra, Global Vice President für Corona. "Es ist unsere Aufgabe, den Menschenüberall das Paradies zu bringen, und unsere neueste Innovation tut genau das.Wir haben ein geschmacksintensiveres und sehr zugängliches alkoholisches Getränkgeschaffen, damit jeder das Gefühl des Paradieses auf die Corona-Art genießenkann."Um den natürlichen Geschmack von echtem Fruchtsaft* hervorzuheben, wird Coronaab Mai in ausgewählten Städten, zunächst in London und dann weltweit,