LONDON, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Aztiq Pharma Partners („Aztiq"), eine Private-Equity-Gesellschaft unter der Leitung von Róbert Wessman, dem Gründer und Vorsitzenden von Alvogen, und Innobic (Asia) Company Limited („Innobic") haben den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Alvogen Emerging Market Holdings Limited („AEMH") von seinen bestehenden Aktionären im Rahmen eines 500-Millionen-Dollar-Vertrags abgeschlossen, um ein Pharmazentrum mit Ressourcen, Netzwerken und Reichweite auf der ganzen Welt zu bilden.





Mit diesem Abkommen, das in diesem Jahr zu den größten Pharma-Transaktionen der Welt zählt, wird das Konsortium zum Hauptaktionär des internationalen auf Onkologie spezialisierten Pharmaunternehmens Lotus Pharmaceuticals („Lotus", TWSE-Ticker: 1795) und Eigentümer von 100 % der Anteile an Alvogen Malta Holding Ltd., dem Anteilseigner des schnell wachsenden internationalen Business-to-Business (B2B)-Pharmaunternehmens Adalvo.

AEMH befand sich zuvor im Besitz von Alvogen Lux Holdings Sarl („Alvogen"). Zu den wichtigsten Aktionären von Alvogen gehören CVC Capital Partners und Temasek Holdings aus Singapur sowie Aztiq. Alvogen bleibt ein führender Aktionär des Generika-Pharmaunternehmens Alvogen US, einschließlich des Spezialpharmaunternehmens Almatica, sowie der zweitgrößte Aktionär des global tätigen Biosimilar-Unternehmens Alvotech.

Die kombinierte Expertise der Mitglieder des Konsortiums ist beeindruckend: Róbert Wessman hat die Private-Equity-Gesellschaft Aztiq erfolgreich von einem kleinen lokalen Unternehmen zu einem regionalen Konkurrenten ausgebaut. Innobic gehört dem größten Konglomerat in Thailand, der PTT Group, und hat in den schnell wachsenden ASEAN-Mitgliedsstaaten umfangreiche Handels- und Geschäftsnetzwerke aufgebaut.