Explorationsprogramm von Kipling Metals in Athabasca (Saskatchewan, Kanada) verläuft planmäßig

10. Mai 2022 - Kipling Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das „Unternehmen“ oder „Kipling“) gibt bekannt, dass dem Unternehmen keine wesentlichen Ereignisse im Zusammenhang mit den Tätigkeiten des Unternehmens bekannt sind, die zu den jüngsten Marktaktivitäten geführt haben könnten. Das Unternehmen ist mit den für seine Sommerexplorationsprogramme geplanten Aktivitäten weiterhin auf Kurs. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, sowohl das Uranprojekt Cluff Lake als auch das Goldprojekt Exeter durch die Explorations- und Entwicklungsphasen voranzubringen. Das Management ist weiterhin sehr zuversichtlich, dass die für 2022 geplanten Arbeitsprogramme erfolgreich durchgeführt werden können.

Das Unternehmen wird über den Zeitplan seiner Projektexpansionspläne informieren, sobald diese verfügbar sind.

Über Kiplin Metals Inc.

Kiplin Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen einen Mehrwert für unsere Aktionäre, indem wir aussichtsreiche Mineralexplorationsmöglichkeiten identifizieren und erschließen. Unsere Strategie besteht darin, unsere Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion voranzutreiben. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Kiplin Metals während des gesamten Bergbau-Lebenszyklus einen hervorragenden Wert für die Aktionäre erzielen.

Das Uranprojekt Cluff Lake Road. Kiplin Metals hat das Rechte auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am Uranprojekt Cluff Lake Road (das „CLR-Projekt“). Das CLR-Projekt deckt rund 531 Hektar im südwestlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan ab, wo mehrere neue Entdeckungen, darunter auch die Uranlagerstätten Arrow und Tripe R, gemacht wurden. Das CLR-Projekt liegt 5 km östlich der Cluff Lake Road (Highway 955), die zur historischen Mine Cluff Lake führt, die früher rund 62.000.000 Pfund Yellowcake-Uran produzierte.

Das Goldprojekt Exxeter erstreckt sich über 715 Hektar Grundfläche in Val d‘Or (Quebec), einem der weltweit bedeutendsten Goldgebiete, in dem bis Ende 2019 mehr als 113,4 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt deckt einen 3,8 Kilometer langen Abschnitt der tektonischen Cadillac-Zone ab, der wichtigsten geologischen Struktur für die Goldmineralisierung in Val d‘Or.