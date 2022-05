Nasuni stellt neues Angebot zum Schutz vor Ransomware als Teil seines Engagements für die Bereitstellung von Cyber-Resilienz für unstrukturierte Dateidaten vor

Die branchenweit erste „Inline"-Edge-Erkennung in Kombination mit schnellen Patentfunktionen zur Wiederherstellung von Ransomware gibt der IT-Abteilung die Sicherheit, Cyberangriffe effektiv abwehren zu können

BOSTON, 10. Mai, 2022 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation, ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, kündigte heute Nasuni Ransomware Protection an, einen neuen Zusatzdienst zur neuesten Version der Nasuni File Data Platform, der die branchenweit erste Inline-Ransomware-Edge-Detection-Funktion für Dateidaten bietet. Mit dem neuen Service können Unternehmen nicht nur sicher sein, dass ihre Daten nach einem Angriff schnell wiederhergestellt werden können, sondern auch, dass sie nun in der Lage sind, aktive Angriffe schnell zu erkennen und den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Aufdeckung der Bedrohungsquelle zu reduzieren. In Kombination mit der robusten Fähigkeit, Millionen von Dateien in Sekundenschnelle wiederherzustellen, bietet Nasuni jetzt ein skalierbares und kosteneffektives Maß an Cyber-Resilience für unstrukturierte Daten, das weitaus leistungsfähiger und effektiver ist als herkömmliche Dateispeicher, Backup-Lösungen und andere Cloud-Dateidienstangebote.