DeFi Technologies Inc. Gibt AGM-Abstimmungsergebnisse bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) - DeFi Technologies Inc. (Das "Unternehmen " oder "DeFi

Technologies ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein

Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und

dezentraler Finanzierung schließt, freut sich, die Abstimmungsergebnisse der

Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre vom 6. Mai 2022 bekannt zu

geben. Die im Management Information Circular vom 7. April 2022 für die

Jahreshaupt- und Sonderversammlung 2022 der Aktionäre von DeFi Technologies (die

"Versammlung ") aufgeführten Kandidaten wurden als Direktoren des Unternehmens

gewählt. Insgesamt waren 14,97 % aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von

DeFi Technologies auf der Versammlung vertreten.



Wahl der Direktoren





Die Aktionäre stimmten der Wahl der nachstehend aufgeführten Personen alsDirektoren zu, und zwar auf der Grundlage der folgenden Abstimmung.Nominiert % Stimmen für % Zurückgehaltene StimmenTito Gandhi 99,555 0,445William C. Steers 99,547 0,453Bernard Wilson 92,949 7,051Krisztian Toth 99,616 0,384Russell Starr 90,686 9,314RechnungsprüferDie Aktionäre stimmten zu 99,732% für die Ratifizierung und Genehmigung derErnennung von RSM Canada LLP, den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens. 0,268%der Aktionäre verweigerten ihre Stimme bei der Ernennung der Wirtschaftsprüfer.NamensänderungAuf der Versammlung genehmigten die Aktionäre einen Sonderbeschluss zur Änderungdes Namens des Unternehmens in "Valour Inc (die "Namensänderung "). DieNamensänderung unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und tritt mitder Einreichung der Änderungsartikel in Kraft.Erfahren Sie mehr über DeFi Technologies und Valour unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529883-1&h=2333031307&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529883-1%26h%3D4154280142%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252F%26a%3Ddefi.tech&a=defi.tech und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3529883-1&h=2777921678&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3529883-1%26h%3D777004257%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvalour.com%252F%26a%3Dvalour.com&a=valour.com .Informationen zu ValourValour Inc. emittiert börsennotierte Finanzprodukte, die es Privatanlegern undinstitutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise inbahnbrechende Innovationen, wie z. B. digitale Vermögenswerte, zu investieren.Valour wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz, und ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO:DEFI, GR: