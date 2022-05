Biden schimpfte auf die Anhänger von Ex-Präsident Trump unter den Republikanern, die er als sogenannte MAGA-Republikaner bezeichnete. MAGA steht für Trumps Wahlkampfmotto "Make America Great Again" (auf Deutsch etwa: "Macht Amerika wieder großartig"). "Ich hätte nie erwartet, dass die Ultra-MAGA-Republikaner, die die Republikanische Partei zu kontrollieren schienen, jetzt in der Lage sind, die Republikanische Partei zu kontrollieren. Das habe ich nie erwartet", sagte Biden./nau/DP/jha

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Inflation als "oberste innenpolitische Priorität" bezeichnet. "Ich weiß, dass die Familien in ganz Amerika unter der Inflation leiden", sagte Biden am Dienstag in Washington. Die USA leiden unter stark steigenden Lebenshaltungskosten, was die Regierung vor den Kongresswahlen zunehmend unter Druck setzt. "Die Republikaner haben viele Schuldzuweisungen gemacht, aber keine einzige Lösung angeboten, um die Energiepreise tatsächlich zu senken", sagte Biden.

