Clearmind Medicine Inc. und SciSparc Ltd. arbeiten zusammen, um eine neue vorläufige Patentanmeldung für eine psychedelische Kombinationsbehandlung für übermäßigen Alkoholkonsum zu erhalten

"Clearmind baut sein IP-Portfolio weiter aus und ebnet seinen Weg als Inhaber des bedeutendsten Patentportfolios in der Branche", sagte Dr. Adi Zuloff-Shani, Chief Executive Officer von Clearmind. "Das Patentportfolio von Clearmind, das auf den von uns entwickelten Technologien aufbaut, ist einzigartig auf dem Gebiet der Psychedelika. Diese Patentanmeldung resultiert aus den erfolgreichen präklinischen Ergebnissen, die wir im März bekannt gegeben haben, und macht eine umfassendere Zusammenarbeit mit SciSparc zu einer natürlichen Entwicklung."

Die Patentanmeldung erfolgte im Anschluss an eine erfolgreiche präklinische Studie, die eine signifikante dosisabhängige Wirkung der MEAI-Behandlung bei der Verringerung des Alkoholkonsums der behandelten Tiere zeigte, mit einer zusätzlichen signifikanten Wirkung für die CannAmide-Behandlung bei der niedrigeren, weniger wirksamen MEAI-Dosis.

SciSparc ist ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung von Störungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Die Patentanmeldung bezieht sich auf die Kombination von Clearminds MEAI, einer neuartigen proprietären psychedelischen Behandlung von Abhängigkeiten und Suchtverhalten, mit CannAmide von SciSparc.

TORONTO, 10. Mai 2022 -- Clearmind Medicine Inc. (CSE: CMND, OTC Pink: CMNDF, FSE: CWY0) ("Clearmind" oder das "Unternehmen"), ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapeutika auf Basis von Psychedelika konzentriert, um schwerwiegende, unzureichend behandelte Gesundheitsprobleme zu lösen, gab heute die Einreichung einer vorläufigen Patentanmeldung bekannt, die sich auf eine psychedelische Kombinationstherapie zur Behandlung von übermäßigen Trinkverhalten bezieht, die aus der kürzlich begonnenen Zusammenarbeit mit SciSparc Ltd. (NASDAQ: SPRC).

