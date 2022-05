KIEW (dpa-AFX) - Weitere Zerstörung im Osten, Diplomatie und deutliche Solidaritätsbekundungen in der Hauptstadt: Am 76. Tag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Außenministerin Annalena Baerbock als erstes deutsches Regierungsmitglied Kiew besucht. Dabei traf die Grünen-Politikerin am Dienstag unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj. Der 44-Jährige dankte Baerbock dafür, dass sich Deutschland solidarisch mit dem ukrainischen Volk zeige. Baerbock kündigte die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Kiew mit eingeschränktem Betrieb an.

Ihren Amtskollegen Dmytro Kuleba lud sie zum Treffen der Außenminister der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen nach Schleswig-Holstein ein. Kuleba nahm die Einladung an. Die G7-Außenminister kommen vom 12. bis 14. Mai in Weißenhäuser Strand an der Ostsee zusammen.