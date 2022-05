Dr. Reuter IR zu Explorationsunternehmungen mit Aussicht auf Erfolg - Was aber meint Exploration?

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Die Explorer aus Australien konzentrieren sich nicht bloß auf die Exploration von einem Metall oder einem Mineral, sondern auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer, Gold und Platingruppenelemente. Das erscheint aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und Bedarfe vielversprechend. Ob Nickel für die Stahlveredelung, Tantal für die Implantate für Knochennägel oder Kondensatoren und etwa Lithium für Prozessoren und Elektroautos: An Absatzmöglichkeiten sollte es aufgrund der Diversifizierung des Geschäftsbereichs nicht mangeln. Die Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) ist stark im derzeit lukrativen Bereich Batteriemetalle verankert. Das Unternehmen erschließt insbesondere das an Bodenstoffen reiche Land Namibia.

Die Welt würde heute anders aussehen oder andere hätten die Entdeckungen später gemacht. Die berühmten Männer eint ihr Wille zur Exploration. Sie wollten erkunden, erforschen, entdecken. Auch im Fundus von Unternehmen gibt es diejenigen, denen man einen Explorationswillen nachsagen könnte. Dabei kann Exploration unterschiedliches bedeuten. So können etwa CEOs einen Explorationswillen haben, der sich auf ihre Unternehmung auswirkt. Es können aber auch Unternehmen sein, zu deren Geschäftsfeld per se das Explorieren gehört. Und dazu zählen dann etwa Minenunternehmen, die den Boden auf Mineralien und Bodenschätze erkunden und Bodenschätze fördern.

Was wäre, wenn James Cook sein Leben nicht in den Dienst der Seefahrt gestellt hätte? Was wäre, wenn der Universalgelehrte, Alexander von Humboldt, keine Forschungsreisen unternommen hätte? Und was wäre, wenn Thomas Edison nicht immer wieder an der Glühbirne gebastelt oder Kolumbus nicht den Seeweg nach Indien gesucht hätte?

