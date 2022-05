STL treibt Europas Gigabit-Ambitionen voran und präsentiert optische Netzwerklösungen auf der ANGA COM und FTTH Europe 2022

KÖLN, Deutschland, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- STL [NSE: STLTECH], einer der branchenführenden Integratoren digitaler Netzwerke, wird seine End-to-End-Lösungen für optische Netzwerke auf den renommierten europäischen Branchenveranstaltungen ANGA COM in Köln und FTTH Europe in Wien vorstellen.

In den letzten zehn Jahren hat STL eng mit europäischen Netzbauern zusammengearbeitet, um digitale Vollglasverbindungen, FTTx und 5G-Initiativen zu ermöglichen. Mit seinen fortschrittlichen Produktionsstätten für Glasfaserkabel (OFC) und optische Verbindungen, Metallurgica Bresciana und Optotec in Italien, hat STL dazu beigetragen, die Nachfrage nach Glasfasern zu befriedigen, die Einführung von Glasfasern zu beschleunigen, die Vorlaufzeiten zu verkürzen und die CO2-Bilanz in ganz Europa und im Nahen Osten zu verbessern.