OTWorld begrüßt zur Eröffnung Gäste aus aller Welt / Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach Hilfsmittelversorgung ist ein elementarer Baustein für eine inklusive Gesellschaft

Leipzig (ots) - Endlich wieder zusammensitzen und sich persönlich austauschen -

das war das vorherrschende Thema der Eröffnung von Weltleitmesse und

Weltkongress OTWorld am 10. Mai in den Leipziger Messehallen vor hunderten von

Gästen aus aller Welt. Nach vier Jahren coronabedingter Zwangspause reisen zum

wichtigsten Branchentreff der Welt Orthopädie-Techniker,

Orthopädieschuhtechniker, Mediziner und Physiotherapeuten aus rund 70 Ländern

an, um gemeinsam die Zukunft der Hilfsmittelversorgung in Deutschland, Europa

und der Welt zu gestalten. "Dass ich Sie alle sehen kann. Perfekt! Viel besser

als auf jedem Bildschirm!", erklärte Alf Reuter, Präsident des

Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik (BIV-OT). Er begrüßte eine

ukrainische Delegation rund um den Parlamentsabgeordneten und Leiter des

Parlamentsausschusses für Gesundheit, Mychailo Radutsky, sowie die

stellvertretende Ministerin für Gesundheit, Iryna Mykychak, unter den

Eröffnungsgästen.



Sanitätshäuser und orthopädietechnische Werkstätten: überlebenswichtig