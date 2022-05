Liminal BioSciences veröffentlicht Finanzergebnisse des ersten Quartals 2022 am 10. Mai 2022

LAVAL, QC und CAMBRIDGE, England, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 nach Börsenschluss am 10. Mai 2021 veröffentlichen will. Liminal wird am Mittwoch, den 11. Mai 2022, um 8:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse zu erörtern.

Die Telefonnummern für die Telefonkonferenz sind 1-888-394-8218 bzw. 647-484-0475. Eine Audioaufzeichnung der Telefonkonferenz wird ab Mittwoch, dem 11. Mai 2022. um 11:30 Uhr (ET) verfügbar sein. Die Telefonnummern für den Zugriff auf die Audioaufzeichnung sind 647-436-0148 und 1-888-203-1112. Das Passwort lautet 9322170 #. Für einen Live-Audio-Webcast der Telefonkonferenz hier klicken .