Saubere Luft als Menschenrecht Rensair erzielt Investment von 7 Mio. USD

London (ots/PRNewswire) - Der Luftreinigungsspezialist Rensair hat eine

Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Hoxton Ventures abgeschlossen.

Das Unternehmen - zu dessen über 800 Kunden unter anderem CBRE, Disney, Morgan

Stanley, PepsiCo, SNCF, Amazon, Osborn, Wella und der britische National Health

Service (NHS) zählen - wird die Finanzierung dazu nutzen, um seine Präsenz auf

der ganzen Welt auszubauen, um ein breiteres Produktportfolio mit

IoT-Konnektivität einzuführen und um eine bessere Marketing Reichweite zu

erzielen.



Rensair, dessen Umsatz im ersten Jahr bereits in Millionenhöhe lag, gibt

außerdem bekannt die Luftreinigungssparte von AirLabs, einem in Großbritannien

und Dänemark ansässigen Unternehmen spezialisiert in Luftreinigung und

Luftüberwachung, übernommen zu haben. Durch die Übernahme wird das

Produktportfolio um komplementäre Filtrations- und IoT-Technologien sowie

etablierte Produkte wie das tragbare Luftreinigungssystem AirBubbl , welches die

Luft in Innenräumen reinigt und an Kopfstützen von Autositzen oder in

Fahrerkabinen angebracht werden kann, erweitert.