Beide Länder sollten sich in ihren Beziehungen an den Grundgedanken des Dialogs und der Zusammenarbeit halten und die bilateralen Dialog- und Kooperationsmechanismen gut nutzen, sagte Xi.

Xis jüngster Aufruf kam, nachdem er die EU bei einem virtuellen Treffen mit den EU-Chefs am 1. April aufgefordert hatte, mit China zusammenzuarbeiten, um stabilisierende Faktoren in einer turbulenten Welt zu schaffen.

BEIJING, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- China betonte am Montag die dringende Notwendigkeit, mehr Stabilität und Gewissheit in ein Zeitalter der Instabilität und des Wandels zu bringen, angesichts der anhaltenden komplexen Veränderungen in der internationalen Landschaft und einer deutlichen Zunahme von Schwierigkeiten und Herausforderungen für die globale Sicherheit und Entwicklung.

