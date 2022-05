ACE Green Recycling baut in Texas den größten Recyclingpark für grüne Batterien in Nordamerika

Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Eigene emissionsfreie

Batterierecyclingtechnologie für das Recycling von Bleisäure- und

Lithium-Ionen-Batterien



Recycling-Technologieunternehmen, ACE Green Recycling (ACE)

(https://www.acegreenrecycling.com/) , gibt seine Pläne für den Bau und Betrieb

des größten emissionsfreien und nachhaltigen Batterierecyclingparks Nordamerikas

in Texas, USA, bekannt. Die ca. 37.000 Quadratmeter große Anlage wird in der

Lage sein, sowohl Blei-Säure- als auch Lithium-Ionen-Batterien zu recyceln, wenn

sie vollständig in Betrieb ist. Diese Batterien sind Schlüsselelemente in der

Automobil-, Energiespeicher- und Telekommunikationsindustrie sowie in tragbaren

Geräten wie Mobiltelefonen und Laptops.