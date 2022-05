OELDE (dpa-AFX) - 'Die Glocke' zur Cyberabwehr der G7-Staaten

Die sieben führenden Industrienationen nehmen die Gefahr eines feindseligen Angriffs auf ihre digitale Infrastruktur ernst. Das ist gut so. Sie wappnen sich, um die für das Funktionieren einer Volkswirtschaft unverzichtbare Versorgung mit Energie und Benzin zu sichern. Sie schließen Sicherheitslücken, damit Krankenhausärzte bei Licht operieren können, damit Vermögenswerte in den Rechenzentren von Banken und Börsen sicher verwahrt sind. Die kriminelle Energie jener Gruppen, die in verborgenen Netzwerken und unter dem Schutzmantel eines Staates ihr Unwesen treiben, nimmt stetig zu. Der Verkauf geheimer und geschützter Daten in den Untiefen des Internets beschert ihnen satte Profite. Diese Hacker sind keine Nerds mit Nickelbrille, sondern versierte Spezialisten. Sie schaden Bürgern, Behörden und Betrieben gleichermaßen. Ihnen das Handwerk zu legen, kostet viel Mühe und noch mehr Geld. Doch es ist dringend nötig. Der Schutz unseres zunehmend digitalen Alltags verlangt jede Anstrengung./kkü/DP/zb