Huawei OceanStor Distributed Storage wird 2022 von Gartner Peer Insights als "Customers' Choice for Distributed File Systems and Object Storage" ausgezeichnet

Distributed Storage in der Gartner Peer Insights-Studie "Voice of the Customer"

2022 als "Customers' Choice": Distributed File Systems and Object Storage Report

ausgezeichnet. Mit 4,9 von 5 Punkten auf der jährlichen Gartner Peer

Insights-Plattform belegte Huawei OceanStor Distributed Storage den ersten Platz

unter allen globalen Anbietern.



Gartner Peer Insights ist eine Online-Rating- und Bewertungsplattform für

IT-Software und -Dienstleistungen. Die Bewertungen werden von IT-Fachleuten und

Technologie-Entscheidungsträgern weltweit geschrieben und gelesen. Es enthält

mehr als 380.000 verifizierte Bewertungen von Endbenutzern, die Erfahrungen mit

dem Kauf, der Implementierung oder der Nutzung von Produkten oder

Dienstleistungen in über 360 Märkten haben. Jedes Jahr werden Anbieter mit hoher

Kundenbewertung als Gartner Peer Insights Customers' Choice ausgezeichnet, um

IT-Führungskräften zu helfen, fundierte Kaufentscheidungen zu treffen.