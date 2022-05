LONDON, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Odgers Berndtson, ein weltweit tätiges Executive Search-Unternehmen, das in 33 Ländern tätig ist, hat festgestellt, dass Führungskräfte weltweit mehr Vertrauen in die Führung ihres Unternehmens haben als noch vor zwei Jahren.

Der Leadership Confidence Index 2022 wurde in Zusammenarbeit mit dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Forrester durchgeführt. Der gemeinsame Index zeigt, dass 42 % der Führungskräfte in zahlreichen Branchen und Regionen der Meinung sind, dass ihr Unternehmen von den richtigen Führungskräften geleitet wird. Vor zwei Jahren veröffentlichte Odgers Berndtson seinen ersten Leadership Confidence Index, in dem zu diesem Zeitpunkt festgestellt wurde, dass nur 24 % der Führungskräfte der Leitung ihres Unternehmens vertrauen.