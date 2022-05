Huawei SD-WAN wird im dritten Jahr in Folge als Gartner® Peer(TM) Customers' Choice ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich gab Huawei bekannt, dass das

Unternehmen zum dritten Mal in Folge als "Gartner Peer Insights Customers'

Choice for WAN Edge Infrastructure 2022" ausgezeichnet wurde. Laut dem

Voice-of-the-Customer-Bericht erhielt Huawei SD-WAN im Dezember 2021 insgesamt

102 Bewertungen und eine Gesamtbewertung von 4,9/5 Sternen von Kunden aus

verschiedenen Branchen weltweit. Huawei SD-WAN wurde außerdem in drei Kategorien

als "Customers' Choice" ausgezeichnet: Mittelständische Unternehmen,

Asien/Pazifik und Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) in demselben Bericht.

Wir sind der Meinung, dass solche Auszeichnungen ein Beweis dafür sind, dass die

SD-WAN-Lösung von Huawei bei Kunden weltweit auf breite Zustimmung stößt.



Zum 31. Dezember 2021 hatten Kunden aus einer Vielzahl von Branchen wie dem

Finanzwesen, der Fertigung und dem Dienstleistungssektor

WAN-Edge-Infrastrukturprodukte und -Lösungen verschiedener Anbieter im Hinblick

auf Produktfunktionalität, Bereitstellung, Betrieb und Wartung sowie

Serviceunterstützung eingehend geprüft.