HEIDE/BERLIN (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten für die geplante Batteriezellfabrik in der Nähe von Heide in Dithmarschen sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen. Das teilte ein Sprecher des schwedischen Unternehmens Northvolt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. An diesem Mittwoch will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekanntgeben, wie hoch die angekündigte Förderung für das Projekt ausfallen wird. Habeck wird den Förderbescheid in Berlin an das Unternehmen übergeben. Bekannt ist bisher nur, dass Schleswig-Holstein das Vorhaben mit bis zu 50 Millionen Euro unterstützen wird.

In dem Northvolt-Werk sollen direkt etwa 3000 neue Arbeitsplätze entstehen. Das Unternehmen hat bereits seit März online erste Stellen für den Standort bei Heide ausgeschrieben. Angaben über Einstellungen gibt es nicht, "aber das Interesse an einer Mitarbeit im Unternehmen nach der ersten Ankündigung war groß und sehr ermutigend", wie der Sprecher mitteilte. "Es ist noch ein relativ kleines Team vor Ort in Deutschland, aber es wird jetzt schneller wachsen, wenn wir in die nächsten Projektabschnitte gehen." Der Produktionsstart ist für 2025 geplant.