PHUKET (dpa-AFX) - Pünktlich zum Neustart des Tourismus in Thailand öffnet im Urlaubsparadies Phuket eine neue Attraktion: Der Wasserpark Andamanda Phuket, der auf rund neun Hektar Fläche unter anderem 36 Rutschen und ein 10 000 Quadratmeter großes Wellenbad vereint. Am 22. Mai soll der Park im Zentrum von Thailands größter Insel seine Pforten öffnen. Der Name leitet sich von der artenreichen Andamanensee im Indischen Ozean ab, in der Phuket liegt. Die Webseite spricht von einem "Meeresabenteuer, das in die Geschichten der thailändischen Mythologie eintaucht".

"Ich bin zuversichtlich, dass Andamanda Phuket Touristen auf der ganzen Welt motivieren wird, nach Thailand zu kommen", sagte Thapanee Kiatphaibool von der thailändischen Tourismusbehörde TAT bei der Präsentation in Bangkok.