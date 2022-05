Die Fruit Logistica 2022 in Berlin hat einmal mehr ambitionierte Unternehmen, Keyplayer, Experten und Vordenker der Frischfruchtbranche zusammengebracht. Endlich konnte das wichtigste Treffen der Branche Anfang April wieder in Präsenz stattfinden - unter dem Motto: „Eine Branche. Ein Zuhause. Eine Welt.“. Herausgekommen sind drei intensive und spannende Tage und einige Trends, welche sich in der Szene klar abzeichnen. Die wichtigsten drei sind im Folgenden zusammengefasst.