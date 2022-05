STOCKHOLM, 11. Mai 2022 /PRNewswire/ -- acontra+ ,www.acontraplus.com , das neue spanische Streaming-Konzept, das Filmstreaming und Kinotickets in einem Abonnement kombiniert, wird auf der Magine Pro-Plattform eingeführt.

acontra+ hat sich als Plattform für Zuschauer positioniert, die gerne Filme auf der großen Leinwand sehen, sowohl im Kino als auch zu Hause.

Das Abonnement beinhaltet auch eine monatliche Kinokarte

Der neue Dienst hält den Geist der Zusammenarbeit mit den vielen Kinos in Spanien aufrecht, der den früheren VOD-Dienst Sala Virtual de Cine von A Contracorriente Films bisher ausgezeichnet hatte: Er bietet seinen Abonnenten ein Premium-Abonnementmodell, das eine monatliche Kinokarte beinhaltet.

„Wir sind ein Filmverleih, und wir haben das Kino in unserer DNA. Die digitale Welt ist der beste Verbündete für ein Publikum, das das Kino liebt und weiterhin Filme in den Kinos sehen möchte", erklärt Eduardo Escudero, Partner und Geschäftsführer von A Contracorriente Films.

acontra+ Inhalte bestehen aus einer großen Auswahl an Kinohits, die im Abonnement verfügbar sind, kombiniert mit exklusiven Premieren, TVOD und Events

acontra+ verfügt über einen exzellenten europäischen und internationalen Katalog mit einer Vielzahl von Genres und einem besonderen Schwerpunkt auf Wohlfühlkino, großen Kinoklassikern, Genrefilmen, Familienfilmen und Filmen für alle Zielgruppen sowie Kunstdokumentationen, Opern und Ballett. Gleichzeitig werden exklusive Simultanpremieren, Leihinhalte und Sonderveranstaltungen angeboten, die über einmalige Käufe erhältlich sind.

acontra+ wird über Magine Pro auf allen wichtigen Streaming-Plattformen zur Verfügung gestellt

acontra+ ist ein plattformübergreifender Dienst - sowohl SVOD (Video-on-Demand per Abonnement) als auch TVOD (Video-on-Demand per Transaktion) -, der über Webbrowser, Apple iOS Apps (iPhone und iPad), Apple TV, Google Android Apps, die App für Android TV-Geräte, Amazon Fire TV Stick, LG TV App und Samsung Smart TV abgerufen werden kann. Er kann auch über Airplay oder Chromecast geteilt werden und bietet die Möglichkeit, Inhalte offline per Download auf den Geräten anzusehen.

„Wir freuen uns, Teil dieses einzigartigen OTT-Konzepts zu sein, bei dem fantastische Filminhalte online gestreamt werden, kombiniert mit dem großartigen Kinoerlebnis für alle echten Filmliebhaber", erklärt Matthew Wilkinson, CEO von Magine Pro. „Dieses Konzept vereint das Beste aus zwei Welten in einem Angebot, das Filme auf allen wichtigen Geräten über Magine Pro und in den Kinosälen als exklusives Add-on verfügbar macht."

„Magine Pro ist ein OTT-Komplettanbieter. Das hat uns die Arbeit sehr erleichtert, weil wir nicht auf mehrere Anbieter für die Entwicklung jeder Geräteanwendung angewiesen waren. Wir haben genau die Lösung gefunden, die wir brauchten, und das aus einer Hand und in Rekordzeit", so Marta Carrasco, Leiterin von acontra+.

Magine Pro ist die Plattform für B2B Managed Services für OTT, die es globalen und lokalen Content-Eigentümern, Sendern und Telekommunikationsunternehmen ermöglicht, florierende OTT-Geschäfte mit bewährten, kosteneffizienten und skalierbaren Live-, linearen TV- und Video-On-Demand-Streaming-Diensten aufzubauen.

Die Kunden von Magine Pro sind in Europa und den Vereinigten Staaten sowie in den Schwellenländern zu finden.

