Glasfaserforum 2022 - Beschleunigung des Glasfaserausbaus dringend nötig (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Beschleunigung des Glasfaserausbaus ist das Thema des

Glasfaserforums 2022 am 22. Juni in Essen. Gemeinsam mit Topreferenten aus

Politik, Fachverbänden und breitbanderfahrenen Stadtwerken werden in diesem Jahr

die Möglichkeiten für einen beschleunigten Ausbau diskutiert. Nach einer

digitalen Ausgabe im vergangenen Jahr findet die Veranstaltung in diesem Jahr

wieder als Vor-Ort-Event bei der E-world energy & water in Essen statt.



"Mehr als ein Drittel der Stadtwerke und Energieversorger sind bereits in den

Glasfaserausbau eingestiegen", erläutert MICUS Geschäftsführer Andreas Spiegel.

"Um EVU und Stadtwerke darin zu unterstützen, dieses neue Angebot erfolgreich in

ihre Produktwelt zu integrieren, bietet das Glasfaserforum ein Informations- und

Networkingformat mit klarem Praxisbezug, jenseits der üblichen

Vortragsveranstaltungen".