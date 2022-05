Globegarden ist auch 2022 einer der besten Arbeitgeber in der Schweiz / Kita-Netzwerk wird zum Best Workplaces(TM) Switzerland ausgezeichnet

Zürich (ots) - Das führende Schweizer Kita-Netzwerk globegarden wird 2022 vom

weltweit tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut für Arbeitsplatzkultur "Great

Place to Work®" mit dem Label Best Workplaces(TM) Switzerland ausgezeichnet.

Damit gehört globegarden zu den besten Arbeitgebern unter allen "Great Place to

Work"-zertifizierten Unternehmen. Dies ist umso bemerkenswerter, waren doch die

Mitarbeitenden der systemrelevanten Kinderbetreuungseinrichtungen während der

Corona-Pandemie sehr hohen Belastungen ausgesetzt.



Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Unternehmung ist die Zufriedenheit

seiner Mitarbeitenden am Arbeitsplatz. Entsprechend investiert globegarden als

führende Qualitätsanbieterin von Kindertagesstätten in der Schweiz seit Jahren

in die Arbeitsplatzkultur. Globegarden zeichnet sich im Branchenschnitt dadurch

aus, besonders gute Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen, fortschrittliche

Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten, vielfältige pädagogische Berufsbilder und

Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen und innovativen Bildungsunternehmen

anzubieten, das hohe Qualitätsansprüche mit einer wirtschaftlichen Denkweise

verbindet.