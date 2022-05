Greenrise gibt die Berufung von Frank Otto in das Board of Directors und den Abschluss des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an CannaCare Health GmbH bekannt

Hamburg, Deutschland, den 11. Mai 2022 - Greenrise Global Brands Inc. (FWB: C4T , ISIN: CA39540L1085) (CSE: XCX ) („Greenrise“), ein Unternehmen, das die medizinischen und CBD-Cannabismärkte in Deutschland beliefert, und die CannaCare Health GmbH („CannaCare“), Eigentümerin von CANOBO, einer der führenden CBD-Marken in Deutschland, geben die Ernennung von Frank Otto als Mitglied des Board of Directors von Greenrise und den Abschluss der am 5. April 2022 angekündigten Übernahme von 51 Prozent der Anteile an der CannaCare Health GmbH („CannaCare“) bekannt. Greenrise hat die exklusive Option, innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss auch die restlichen 49 Prozent der Stammaktien von CannaCare zu erwerben.

Herr Otto ist ein deutscher Medienunternehmer, Rundfunk- und Fernsehpionier in Deutschland und gemeinsam mit der Familie Oplesch Mitgründer von CannaCare. Herr Otto gründete VIVA Music Television zusammen mit Time Warner und Sony Television, das später von MTV und Hamburg 1 Television übernommen wurde, einem der ersten privaten regionalen Fernsehsender in Deutschland.

Herr Otto ist auch Gründer und Inhaber von OK Radio, umbenannt in HAMBURG ZWEI, Delta Radio, 98,8 KISS FM Berlin und RauteMusik.FM, einem Internetradiosender. Herr Otto gründete FerryHouse GmbH & Co KG, ein unabhängiges Musiklabel in Deutschland, und schrieb den Soundtrack für Beautopia, das beim Chicago International Film Festival als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde und beim Sundance Film Festival in der gleiche Kategorie nominiert war. Für besondere Leistungen in politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und intellektuellen Bereichen wurde Herr Otto mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Greenrise gibt bekannt, dass es ein Aktionärsdarlehen von Herrn Otto an CannaCare in Höhe von 608.920 Euro gegen eine Wandelschuldverschreibung von Greenrise umgetauscht hat, die in 4.201.552 Einheiten gewandelt werden kann, wobei jede Einheit aus einer Greenrise-Stammaktie („Stammaktie“) und zwei Aktienkauf-Optionsscheinen („Optionsschein“) besteht, die bis zum 30. April 2023 jederzeit zu einem Ausübungspreis von 0,35 CAD und bis zum 30. April 2024 zu einem Preis von 0,50 CAD ausgeübt werden können. Die Wandelschuldverschreibung ist unbesichert, am 31. Dezember 2024 fällig und wird mit 2 Prozent pro Jahr verzinst („Otto-Wandelschuldverschreibung“).

Herr Otto besitzt derzeit 5 Prozent der Greenrise-Stammaktien und 18 Prozent auf voll verwässerter Basis.

Herr Frank Otto, Director von Greenrise, kommentierte: „Mein Interesse an Cannabis begann, als ich jung war, und zwar auf einem Konzert der Rockband „The Who“, auf deren Poster eine Cannabispflanze zusammen mit den Worten „Legalisieren“ abgebildet war. Heute wird die Legalisierung des Cannabiskonsums für Erwachsene in Deutschland Realität sein. Als bedeutender Investor von Greenrise und CannaCare unterstütze ich die Entwicklung der Cannabisbranche in Deutschland voll und ganz.“

Herr Hendrik Knopp, Director von Greenrise, sagte: „Herr Otto ist ein etablierter Unternehmer in Deutschland, und wir sehen es als Privileg an, dass er Mitglied unseres Board of Directors wird. Seit der Übernahme verzeichnen wir ein starkes Umsatzwachstum, da CannaCare CANOBO in allen großen Drogerieketten in Deutschland als dominante CBD-Marke etabliert.“

Über die CannaCare Health GmbH

CannaCare ist einer der führenden deutschen Großhändler für qualitativ hochwertige Cannabidiol- (CBD)-Produkte mit Sitz in Hamburg (Deutschland). CannaCare hat ein umfangreiches Sortiment von 20 CBD-Produkten, bestehend aus Tinkturen, Sprays und Ölen sowie Hautpflegeprodukten, die aus natürlichen Rohstoffen und sicheren, sauberen, ungiftigen Produkte ausschließlich in Europa und Deutschland hergestellt werden. Die CANOBO-Produkte erfüllen alle behördlichen Anforderungen in Deutschland und durchlaufen einen Test- und Freigabeprozess, um die beste Qualität zu gewährleisten.

Über Greenrise Global Brands Inc.

Greenrise ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen und ist über seine deutschen Tochtergesellschaften auf dem medizinischen und CBD-Cannabismarkt in Deutschland tätig.

Nähere Informationen über Greenrise erhalten Sie unter www.greenriseglobal.com

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens basieren. Dazu zählen auch die Geschäftsplane und Meilensteine sowie deren zeitliche Abwicklung. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die schwierig zu steuern oder vorherzusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, und die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese öffentlich durch Einbindung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Umstände zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

