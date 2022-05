BearingPoint Best-Practice-Bericht TÜV Rheinland wird agil und führt eine innovative Service-Delivery-Plattform ein (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Durch die Implementierung einer neuen Plattform

schafft TÜV Rheinland umfassende Transparenz und eine globale,

funktionsübergreifende Zusammenarbeit.



Von der Entwicklungsphase bis zur Auslieferung an den Verbraucher durchlaufen

Produkte einen umfangreichen Prüfzyklus, damit ein hohes Maß an Qualität und

Sicherheit gewährleistet ist. Solche Prüfungen wie auch Zertifizierungen

betreffen sowohl Konsumgüter als auch Erzeugnisse bestimmter Branchen wie

Medizin, Schutzkleidung, Automobilbau, Elektronik und viele mehr.