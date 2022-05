Seite 2 ► Seite 1 von 3

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Der Gipfel mit dem Motto "A Living Culture" findet vom 16. bis 18. Mai 2022 imManarat Al Saadiyat in Abu Dhabi statt- Veranstaltung bringt Pioniere aus Kunst, Kultur, Politik, Medien undTechnologie aus über 90 Ländern zusammen- Der Gipfel wird vom Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi mitführenden globalen Partnern organisiert- Videolink: https://we.tl/t-FZ4orWhrUm Das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat die 5.Ausgabe seines weltweit führenden Forums, dem Culture Summit Abu Dhabi,angekündigt, das unter dem Motto "A Living Culture" stattfinden wird. Diephysische Veranstaltung, bei der es um kreative kulturelle Lösungen für diedringendsten Probleme der heutigen Welt gehen soll, wird vom 16. bis 18. Mai2022 in Manarat Al Saadiyat in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emiratestattfinden.Das diesjährige Thema "A Living Culture" beschäftigt sich mit aktuellen Themen,die den Wandel in der Kultur- und Kreativwirtschaft (CCI) und im weiterenKulturbereich heute vorantreiben. Die Auswirkungen der Pandemie auf diekulturelle Produktion und Verbreitung haben unsere Beziehung zur Kulturverändert und sie zu einem lebendigeren und dynamischeren Teil unseres täglichenLebens gemacht. Neue kulturelle Ökosysteme, die sich durch größere Fluidität,Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Ressourcen auszeichnen, entstehen, umdie Kultur- und Kreativwirtschaft zu unterstützen und zu erhalten. In derZwischenzeit ergeben sich aus der sich entwickelnden weltweiten Medienlandschaftsowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten zur Erhaltung und Förderung derVielfalt kultureller Ausdrucksformen und Inklusion.SE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender des DCT Abu Dhabi, erklärte: "Imvergangenen Jahr haben führende Kulturschaffende weltweit erkannt, dass dieKulturkrise nach der Pandemie tiefgreifend und beispiellos war. Jetzt gewinnt