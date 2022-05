Inflationsrate im April 2022 bei +7,4 % / Inflationsrate überschreitet erneut deutlich die 7-%-Marke, überdurchschnittliche Preisentwicklung bei Energie und Nahrungsmitteln

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, April 2022



+7,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



+0,8 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, April 2022





+7,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)+0,7 % zum Vormonat (vorläufiges Ergebnis bestätigt)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im April 2022 bei +7,4 %."Die Inflationsrate erreichte damit im zweiten Monat in Folge einen neuenHöchststand im vereinigten Deutschland", sagt Dr. Georg Thiel, Präsident desStatistischen Bundesamtes (Destatis). Im März 2022 war die Inflationsratesprunghaft auf 7,3 % gestiegen, insbesondere infolge der Preisentwicklung derEnergieprodukte. Auffallend sind im April 2022 die überdurchschnittlichenPreissteigerungen bei den Nahrungsmitteln. Hier werden zunehmend dieAuswirkungen des Kriegs in der Ukraine sichtbar. Wie das Statistische Bundesamtweiter mitteilt, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber März 2022 um 0,8 %.Kriegs- und Krisensituation wirken sich auf die Inflationsrate ausSeit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind insbesondere die Preise für Energiemerklich gestiegen und beeinflussen die Inflationsrate erheblich. Eine ähnlichhohe Inflationsrate gab es zuletzt im Herbst 1981 im früheren Bundesgebiet, alsinfolge des Ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und dem Iran die Mineralölpreiseebenfalls stark gestiegen waren. Hinzu kommen Lieferengpässe durch unterbrocheneLieferketten aufgrund der Corona-Pandemie und die deutlichen Preisanstiege aufden vorgelagerten Wirtschaftsstufen. Nicht nur die Energieprodukte, sondern auchandere Güterbereiche wie Nahrungsmittel verteuerten sich infolge der Kriegs- undKrisensituation zunehmend für die Verbraucherinnen und Verbraucher.Energiepreise ziehen binnen Jahresfrist erheblich um 35,3 % anDie Preise für Waren insgesamt erhöhten sich von April 2021 bis April 2022 um12,2 %. Die Preise für Energieprodukte lagen im April 2022 um 35,3 % über demNiveau des Vorjahresmonats, nach +39,5 % im März 2022. Mit +98,6 % haben sichdie Preise für leichtes Heizöl im April 2022 fast verdoppelt, auch Kraftstoffe(+38,5 %) und Erdgas (+47,5 %) verteuerten sich merklich. Die Preiserhöhungenfür die anderen Energieprodukte lagen ebenfalls deutlich über derGesamtteuerung, zum Beispiel für feste Brennstoffe (+23,9 %) und Strom (+19,3%). Der Preisauftrieb bei den Energieprodukten wurde von mehreren Faktorenbeeinflusst: Neben den kriegs- und krisenbedingten Effekten wirkte sich unteranderem die zu Jahresbeginn gestiegene CO2-Abgabe von 25 Euro auf 30 Euro pro