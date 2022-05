Zahl der Beschäftigten im Pflegedienst in Kliniken binnen zehn Jahren um 18 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Knapp 486 100 Beschäftigte im Pflegedienst in Krankenhäusern zum 31.12.2020

- 954 000 Pflegekräfte arbeiteten 2019 in Heimen und ambulanten Diensten fast

zwei Drittel in Teilzeit

- Verdienste von Pflegefachkräften 2021 rund ein Drittel höher als 2011

- Zahl der anerkannten ausländischen Berufsabschlüsse weiter auf hohem Niveau



Seit Jahren steigt der Bedarf an Arbeitskräften im Pflegebereich. Mit Ausbruch

der Corona-Pandemie sind der Fachkräftemangel sowie die Arbeitsbedingungen in

der Pflege noch stärker in den Blick gerückt. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) aus Anlass des Internationalen Tages der Pflege am 12. Mai mitteilt,

waren am 31.12.2020 in Deutschland knapp 486 100 Beschäftigte in Krankenhäusern

in der Pflege tätig. Das waren 18 % mehr als zehn Jahre zuvor. Der überwiegende

Teil (434 400 Pflegefach- und Pflegehilfskräfte oder 89 %) verfügte über eine

spezifische pflegerische Ausbildung. Fast die Hälfte (49 %) der im Pflegedienst

Beschäftigten arbeitete in Teilzeit - insgesamt 238 000 Personen.