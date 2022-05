(neu: Aktienkurs, Analysten, Aussagen aus der Telefonkonferenz.)

ESSEN (dpa-AFX) - Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und erhöht die Prognosen für seine operativen Kennziffern. So profitiert das Unternehmen von höheren Preisen im Materialhandel sowie im Stahlgeschäft, wie Thyssenkrupp am Mittwoch in Essen mitteilte. Dadurch hätten Belastungen insbesondere in den auto- und komponentenbezogenen Geschäften durch steigende Vormaterial-, Logistik- und Energiekosten sowie die Verschärfung der Lieferkettenprobleme bislang mehr als ausgeglichen werden können. Auch trägt der Restrukturierungskurs weitere Früchte.

Der Aktie verhalf dies zu einem Kurssprung. Die Papiere legten am Vormittag acht Prozent zu und standen damit in der Gewinnerliste des Mittelwerteindex MDax ganz vorne. Zuletzt waren die Aktien auf dem niedrigsten Niveau seit Ende 2020 um die 7-Euro-Marke gependelt. Analyst Christian Obst von der Baader Bank zog in einem ersten Kommentar ein positives Fazit der Ergebnisse und des Ausblicks, auch wenn der freie Mittelfluss (Free Cashflow) negativ bleibe. Er hält an seiner Einschätzung fest, dass die Aktie unterbewertet ist.