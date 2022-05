Die KfW verzeichnete im Jahr 2021 ein Zusagevolumen in Höhe von 10,1 Mrd. EUR für insgesamt 468 Vorhaben im Rahmen der Förderung der Entwicklungs- und Schwellenländer (Vorjahr: 12,4 Mrd. EUR). Davon entfielen 8,6 Mrd. EUR (2020: 11 Mrd. EUR) auf die KfW Entwicklungsbank und rund 1,5 Mrd. EUR auf die KfW-Tochter DEG, die bei weiter anhaltender Corona-Pandemie mehr Mittel für die Finanzierung privater Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern zusagen konnte als im Vorjahr (2020: 1,4 Mrd. EUR).



Das Corona-Sofortprogramm des BMZ wurde von der KfW Entwicklungsbank in den Jahren 2020 und 2021 mit 6,6 Mrd. EUR unterstützt. Bisher wurden Auszahlungen in Höhe von 4,2 Mrd. EUR für 212 Projekte in 71 Ländern getätigt. Unterstützung erhielten die Partner für Sofortmaßnahmen insbesondere im Gesundheitssektor, im Bereich der Ernährungssicherung, in der sozialen Sicherung sowie zur Aufrechterhaltung der Liquidität für Unternehmen und Staaten. Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch die Unterstützung der Impfstoffentwicklung und -produktion in Ruanda, im Senegal und in Südafrika.



Die DEG hat 2021 über ihre Beratungs- und Förderprogramme 62 Mio. EUR für 179 Vorhaben zugesagt. Hier hatten Covid-19-Response-Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit und Prävention erneut einen hohen Anteil.



"Zu der Corona-Pandemie deren Folgen in den Entwicklungsländern noch jahrelang spürbar bleiben werden, kommt der Ukraine-Krieg. Ich sehe die Entwicklungszusammenarbeit immer stärker gefordert. Einerseits vor dem Hintergrund der Folgen des Krieges bei der kurzfristigen Unterstützung für die Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern und sobald möglich durch Wiederaufbaumaßnahmen in der Ukraine. Andererseits müssen wir die Bewältigung der langfristigen Aufgaben wie die alternativlose nachhaltige Transformation der globalen Wirtschaft im Blick behalten und mehr denn je die Energiesicherheit mitdenken", sagte Christiane Laibach, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.