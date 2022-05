MÜNCHEN (dpa-AFX) - Dank besserer Geschäfte im Mobilfunk und Festnetz hat der Telekommunikationsanbieter Telefonica Deutschland (O2) im ersten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Unternehmen profitierte dabei unter anderem von einem deutlichen Plus an Vertragskunden. "Wir sind gut ins Jahr gestartet und müssen jetzt sehen, wie sich das zweite und dritte Quartal entwickelt", sagte Unternehmenschef Markus Haas in einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Mittwoch in München. Die im MDax > notierte Aktie legte am Vormittag kräftig zu und baute damit die Kursgewinne der vergangenen Wochen und Monate aus.

Dabei komme es darauf an, wie sich die Einnahmen durch Roaming-Gebühren etwa durch Reisende in Nicht-EU-Ländern im Jahresverlauf gestalten und welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg noch haben könnte, führte Haas weiter aus und spezifizierte zudem: "Wir erwarten in jedem Quartal ein Wachstum des operativen Gewinns". Derzeit gebe es zudem keinen direkten Einfluss des Kriegs und der sich abschwächenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf das operative Geschäft, sagte Haas: "Wir bestätigen mit voller Überzeugung unseren Ausblick." Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des ersten Quartals stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund sieben Prozent auf 602 Millionen Euro.