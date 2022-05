KfW-Gewinn gesunken - Höhere Risikovorsorge wegen Ukraine-Krieg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gewinn der staatlichen Förderbank KfW ist zu Jahresbeginn infolge von Belastungen durch den Ukraine-Krieg deutlich gesunken. Der Konzerngewinn schrumpfte im ersten Quartal 2022 auf 60 Millionen Euro nach 569 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Institut am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Der Rückgang resultierte maßgeblich aus den negativen Folgen des Krieges von insgesamt minus 391 Millionen auf das Bewertungsergebnis. Dabei seien sowohl die direkten als auch die indirekten Engagements der KfW in der Region berücksichtigt worden.

Zugleich stieg die Nachfrage nach zinsgünstigen Krediten der KfW. Das gesamte Fördervolumen erhöhte sich auf 41,0 Milliarden Euro (Vorjahreszeitraum: 24,5 Mrd.), getrieben unter anderem von der starken Nachfrage nach dem Programm Effiziente Gebäude (BEG). Das Interesse an den Corona-Hilfsprogrammen im Inland verringerte sich dagegen weiter.