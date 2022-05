DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siltronic auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Quartalszahlen von 110 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Wafer-Hersteller habe anlässlich der Zahlenbekanntgabe einen relativ vorsichtigen Ton mit Blick auf die hohe Unsicherheit bei den Einkaufskosten angeschlagen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 06:45 / CET