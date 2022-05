Sopra Steria bezieht innovative neue Büroräume im 22.000 Quadratmeter großen Latitude-Gebäude von Générale Continentale Investissements in Paris La Défense

Paris (ots/PRNewswire) - Sopra Steria, ein führendes europäisches

Technologieunternehmen, das für seine Beratung, digitalen Dienstleistungen und

Softwareentwicklung bekannt ist, hat fast 2.000 seiner Mitarbeiter in neuen

Büroräumen im innovativen architektonischen Wahrzeichen von Paris La Défense,

Latitude, begrüßt.



Die alteingesessene Immobilienentwicklungsgruppe Générale Continentale

Investissements (GCI) freut sich, das Gebäude vollständig an ein Unternehmen vom

Kaliber Sopra Sterias vermietet zu haben. Das in den 1970er Jahren errichtete

Latitude wurde vollständig saniert und erweitert, um 22 000 Quadratmeter neu

gestaltete Arbeitsflächen und umfangreiche Aufenthaltsbereiche zu schaffen.