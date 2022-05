MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Verluste von Großanlegern in den USA kosten den Versicherer Allianz nach derzeitigem Stand rund 5,6 Milliarden Euro. Im ersten Quartal legte der Konzern weitere 1,9 Milliarden Euro zurück, wie er überraschend am Mittwoch in München mitteilte. Das Geld ist für die Entschädigung der Investoren bestimmter Hedgefonds und die Einigung mit den US-amerikanischen Aufsichtsbehörden vorgesehen. Im Jahresabschluss für 2021 hatte die Allianz bereits eine Belastung von 3,7 Milliarden Euro verbucht. Der Vorstand geht jetzt davon aus, dass die Rückstellungen die finanziellen Risiken für den Konzern insgesamt abdecken.

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Allianz-Aktie legte am Vormittag um mehr als zwei Prozent auf 198 Euro zu und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Dax . Die zweite Rückstellung komme früher und falle niedriger aus als erwartet, schrieb Branchenexperte Philip Kett vom Analysehaus Jefferies. Zudem hätte die Allianz ohne die Sonderbelastung besser abgeschnitten als am Markt erwartet. Seit dem Jahreswechsel hat das Allianz-Papier jetzt noch knapp fünf Prozent an Wert eingebüßt.