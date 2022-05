NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,65 Euro belassen. Der Industrie- und Stahlkonzern habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen und zudem das diesbezügliche Jahresziel angehoben, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022

