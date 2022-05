München (ots) -



- Nach 28 Jahren im Schnitt konstanter Entwicklung setzt mgm technology partners

im Geschäftsjahr 2021 erstmals mehr als 100 Mio. Euro nach HGB um

- Ein Wachstumstreiber ist die Low-Code-Plattform A12

- Über 870 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im

Jahresdurchschnitt für mgm tätig



Große Freude bei mgm: Das Technologie-Unternehmen mgm technology partners (mgm)

hat erstmals mehr als 100 Mio. Euro Umsatz erzielt (nach HGB). Für das

Geschäftsjahr 2021 stehen 103,2 Mio. Euro auf der Umsatzseite, das entspricht

einem Zuwachs von 21,1 Prozent. Das EBIT lag bei 17,9 Mio. Euro. Wachstum gab es

auch bei der Zahl der Mitarbeitenden: Im Jahresdurchschnitt waren über 870

festangestellte Kolleginnen und Kollegen für die Unternehmen der mgm-Gruppe

tätig (Vorjahr: 763). mgm technology partners ist ein Segment der

börsennotierten Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63). Die nach IFRS

berechneten Zahlen hat die Allgeier SE am 29. April 2022 im

Konzern-Geschäftsbericht 2021

(https://www.allgeier.com/de/investor-relations/reports) veröffentlicht.





Damit blickt das mgm-Management abermals auf ein sehr erfolgreichesWachstumsjahr des 1994 gegründeten Unternehmens zurück. "Für uns geht einlangersehnter Traum in Erfüllung. Denn damit haben wir einen wichtigenMeilenstein in unserer Entwicklung erreicht, der uns sehr stolz macht. Mitdieser Dynamik wollen wir auch künftig weiter deutlich wachsen", so HamarzMehmanesh, CEO von mgm.Basis 2021: Industrielle Software-Produktion mit der Low-Code-Plattform A12Die positiven Geschäftszahlen für 2021 basieren auf verschiedenen Faktoren.Dabei zahlen sich zunehmend die langjährigen Investitionen in die Steigerung derEffizienz bei der Umsetzung von Enterprise-Geschäftsanwendungen aus: DerUmsatzanteil der Projekte, bei denen in großen Teilen die skalierbareA12-Technologie zum Einsatz kommt, nimmt konstant zu und liegt aktuell bei knapp60 Prozent. Dr. Steffen Weber, Mitglied der Geschäftsleitung: "UnsereAusrichtung auf modernste Plattformtechnologien und die starke Nachfrage nachunseren Digitalisierungsleistungen soll unser Wachstum beschleunigen.Beispielsweise das große Interesse von Cloud-Anbietern an der A12-Plattform(https://a12.mgm-tp.com/) wird in Zukunft zu einem weiteren Umsatzschub führen."Inzwischen profitieren alle drei mgm-Kernbranchen Commerce/Retail, Insurance undPublic Sector von dem Plattform-Angebot.Über mgmmgm technology partners (https://www.mgm-tp.com/) entwickeltEnterprise-Applikationen, hauptsächlich für die Branchen Commerce, Insurance undPublic Sector. Basis ist dabei der Ansatz der Digitalen Souveränität, durch dieOrganisationen die Hoheit und das Wissen über die eigenen IT-Systeme behalten.Hauptsitz des 1994 gegründeten Technologieunter-nehmens ist München. Hinzukommen mittlerweile Büros in 17 Städten im In- und Ausland, darunter in denMetropolen Berlin, Hamburg, Köln, Prag und Da Nang (Vietnam) sowie Alexandrianahe Washington D.C. (USA). Insgesamt sind über 850 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig. Seit 2006 ist mgm eine Division derAllgeier SE in München. An der Spitze steht mit Hamarz Mehmanesh einer derGründer und Teilhaber. Zusammen mit den spezialisierten Tochterfirmen mgmconsulting partners (https://www.mgm-cp.com/) (Managementberatung für CIOAdvisory, Organisationsentwicklung und Change-Management), mgm security partners(https://www.mgm-sp.com/) (Web Application Security) und mgm integrationpartners (https://mgm-ip.de/de/) (SAP-Prozessoptimierung) deckt mgm eine großeBandbreite der Digitalisierungsthemen ab.Pressekontakt:mgm technology partners GmbHDaniel Rasch - PressesprecherTel.: +49 40 80 81 28 20-759E-Mail: mailto:daniel.rasch@mgm-tp.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144608/5218927OTS: mgm technology partners GmbH