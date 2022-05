Nach der durchaus erfreulichen Kursentwicklung der im TecDAX und MDAX gelisteten Aktie des Telekommunikationsanbieters Freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) in den vergangenen drei Monaten, im Zuge derer sich die Aktie bis zum 29.4.22 auf bis zu 26,86 Euro steigern konnte, brach der Aktienkurs am 6.5.22, an dem auch der Dividendenabschlag stattfand, auf Schlusskursbasis um massiv ein und beendete den Handelstag bei 21,77 Euro (Vortag 26,36 Euro). Als Grund für den Kursrutsch wurde die Herabstufung der Aktie durch die UBS genannt.

Wer sich der Meinung jener Experten anschließen möchte, die bei der Freenet-Aktie nach dem Kursrutsch von einer günstigen Kaufgelegenheit ausgehen und die Aktie mit Kurszielen von bis zu 30 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf empfehlen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.