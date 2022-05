Die Klimaneutralität ist eine der ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Menschheit an sich. Eines ist dabei klar: Eine klimaneutrale Industrie spielt die Hauptrolle – und diese kann nur mit ihren Rohstoffen wachsen. Daher sind die Bergbau-Branche und der Rohstoff-Abbau an sich gefragt, wie es selten zuvor der Fall war. Es braucht einen nachhaltigen Rohstoff-Abbau auf der einen Seite und einen verantwortungsvollen Umgang mit Rohstoffen auf der anderen.

Deutschland bezieht mineralische Rohstoffe aus mehr als 160 Ländern auf der ganzen Welt. Lithium, Nickel, Kobalt und Graphit sind dabei nur einige der Rohstoffe, welche für erneuerbare Energien und eine Klimaneutralität von großer Bedeutung sind. Damit das große Ziel erreicht werden kann, braucht es aber auch eine verantwortungsvolle und effiziente Bergwirtschaft in den Produzentenländern und verantwortungsvolle Lieferketten. Eine Umfrage der der Wirtschaftskanzlei White & Case hat sich zu Beginn des Jahres 2022 mit den wirksamsten Hebeln zu mehr Nachhaltigkeit in der Branche des Rohstoffabbaus beschäftigt. Laut dieser sehen 37 % der Unternehmen in der Bergbau- und Metallindustrie die Reduktion der eigenen Treibhausgasemissionen in der Produktion als wichtigstes Etappenziel auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. 31 % glauben, dass die verstärkte Förderung von Energiewendematerialien das effizienteste Mittel sei. 10 % sehen den Rückzug aus dem Kohlebergbau, sowie das Einsparen von Emissionen in den Abnehmerindustrien als wirksamste Maßnahme an. Eines haben viele ambitionierte Unternehmen der Branche gemeinsam: Sie arbeiten an nachhaltigeren Prozessen und Standards.

Beispiele für Rohstoff-Unternehmen, die diesen Wandel nachhaltig gestalten

Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200): Das australische Unternehmen ist vor allem für sein hochwertiges Graphitprojekt Chilalo in Tansania bekannt. Chilalo ist erschließungsbereit, verfügt über Mineralienvorkommen, die in Bezug auf die Flockengröße weltweit führend sind, und verfolgt nachgelagerte Verarbeitungsmöglichkeiten in Europa, um durch thermische Reinigung nachhaltige Batterieanoden und hochwertige Graphitprodukte wie Graphitfolie herzustellen. Evolution Energy hat Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards, auch ESG-Standards genannt, in sein gesamtes Unternehmen integriert und strebt die Errichtung einer kohlenstofffreien Mine in Chilalo an. Evolution hat sich verpflichtet, Mineralien und Produkte zu produzieren, die die Dekarbonisierung und die globale grüne Wirtschaft unterstützen.