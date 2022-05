Update zum SASB-Bohrprogramm von Trillion Energy International

11. Mai 2022 – Vancouver, BC – Trillion Energy International Inc. („Trillion“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) gibt ein Update zu den Fortschritten hinsichtlich des Gasfeldbohrprogramms gemäß SASB-Standards mit mehreren Bohrlöchern, das im Juli 2022 beginnen soll.

Das Management gibt bekannt, dass es beim SASB-Bohrprogramm unter anderem folgende bedeutende Fortschritte gemacht hat:

- Das Management und das technische Team haben erste technische Besprechungen mit den Projektpartnern durchgeführt

- Technischer Abschluss der Phase 1 der Planung für 7 Bohrlöcher, darunter die vorläufigen Bohrlochziele, die Planung, die Auswahl der Bohranlage, die Bohrlochplanung, die Ausschreibungen, die Basis an der Küste und die Strategien für die Abfallentsorgung

- Einleitung des RFQ-Verfahrens (Request for Quotation – Ausschreibung) für Komponenten mit langer Vorlaufzeit und Bestellung von Materialien wie der Bohrkopfausrüstung

- Hinterlegung einer Kaution in Höhe von US$ 1,8 Mio. zur Sicherung einer Hubbohranlage mit langen Stützen bei einem rumänischen Unternehmen

- Unterbreitung eines Angebots für das Management der Küstenbasis und für ein Logistikteam an ein Unternehmen in der Region Eregli.

Arthur Halleran, der CEO des Unternehmens erklärte:

„Das SASB-Bohrprogramm wird die sofortige Förderung von Erdgasreserven in einer Zeit historisch hoher Erdgaspreise ermöglichen, wodurch das Unternehmen zur Energieunabhängigkeit beitragen und seine Aktionäre belohnen kann.“

Über das Unternehmen

Trillion Energy ist ein Erdgas- und Ölproduzent, der über mehrere Aktiva in der Türkei und in Bulgarien verfügt. Das Unternehmen ist zu 49 % am Erdgasfeld SASB beteiligt, einem der ersten und größten Erdgaserschließungsprojekte am Schwarzen Meer. Außerdem hält das Unternehmen eine Beteiligung von 19,6 % (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt) am Ölfeld Cendere sowie den Block Vranino 1-11 in Bulgarien, ein höffiges unkonventionelles Erdgaskonzessionsgebiet. Mehr Informationen können unter www.sedar.com sowie auf unserer Website abgerufen werden.