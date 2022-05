Dille & Kamille eröffnet neues Geschäft in Münster (FOTO)

Münster (ots) - Am 27. Mai eröffnet Dille & Kamille ein zweites Geschäft in

Deutschland. Die Niederlassung in Münster am Roggenmarkt 14 wird die 41. des

niederländischen Familienunternehmens, das 1974 gegründet wurde.



Familienunternehmen mit Mission





"Dille & Kamille wurde 1974 von Freek Kamerling mit einem deutlichen Idealgegründet: natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die aufkommendeWegwerfgesellschaft. Daran hat sich nichts geändert.", sagt Geschäftsführer HansGeels. "Dille & Kamille möchte Menschen auch heute noch dazu inspirieren,bewusst und in Harmonie miteinander und mit der Natur zu leben."Für die meisten Deutschen ist das Konzept von Dille & Kamille noch neu. Waskönnen die Münsteraner erwarten? "Auf 280 Quadratmetern haben wir viel Schönesund Praktisches für Haus, Garten und Küche", erklärt Filialleiter Kay Lasenga."Von Koch- und Backutensilien, Geschirr, Tee und Gewürzen bis hin zuHolzspielzeug, umweltfreundlichen Reinigungsprodukten, Pflanzen undWohnaccessoires. Unsere Produkte sind aus natürlichen Materialien hergestellt,formschön, langlebig, schlicht und nachhaltig und halten bei guter Pflegejahrelang. Unterhalts- und Pflegetipps gibt es immer dazu."Dille & Kamille in DeutschlandEs fing 2016 mit einem Online-Shop an, der sich beständig entwickelte. Es kamenimmer mehr Fragen nach einem Geschäft in Deutschland, häufig von Deutschen, diedie Dille & Kamille-Geschäfte im Niederlande-Urlaub kennen und lieben gelernthatten. Die Einrichtung mit ausschließlich natürlichen Materialien, dieklassische Musik im Hintergrund und das Sortiment kamen gut an. 2021 hat Dille &Kamille sehr erfolgreich ein erstes Geschäft in Köln eröffnet. "Wir wollen mehrGeschäfte in Deutschland öffnen und suchen nach passenden Orten und Gebäuden.Nach Köln haben wir beides in Münster gefunden.Münster ist eine schöne, lebendige Stadt, sehr grün und eine echte Fahrradstadt.Das passt gut zu uns!"Festliche EröffnungDas Geschäft am Roggenmarkt 14 wird am 27. Mai feierlich eröffnet. Ab 10 Uhrerhalten die ersten 500 Kundinnen und Kunden eineSpecial-Edition-Münster-Tasche. Außerdem gibt es für alle, die Freitag undSamstag bei Dille & Kamille einkaufen, eine kleine Überraschung - natürlich nur,solange der Vorrat reicht!"Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 - 19 UhrPressekontakt:Für weitere Informationen, Interviews oder Bildmaterial kontaktieren Sie bitte:Jessica Wintz via presse-deutschland@dille-kamille.comTelefonische Interviews mit Geschäftsführer Hans Geels sind auf Anfragemöglich. Ein persönliches Interview ist am 25. Mai in Münster möglich.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159332/5218977OTS: Dille & Kamille