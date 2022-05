Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf, Lebanon, N.H., London (ots) -- UN-Zahlen alarmierend: Bis zum Jahr 2030 wird es in den fünf größtenIndustrienationen der Welt rund 30 Millionen weniger Erwerbsfähige geben.- Schwerwiegende Folgen für weltweite Wirtschaft und Gesellschaft befürchtet: Esdroht eine jahrzehntelange Rezession.- Von der Öffentlichkeit bleibt diese Entwicklung unbemerkt, wie eineinternationale Studie der StepStone Gruppe zeigt.- StepStone CEO: "Die drohende Arbeiterlosigkeit ist neben der Klimakrise diegrößte wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung des 21.Jahrhunderts. Noch können wir handeln."Der weltweite Arbeitsmarkt wird bald aufhören zu wachsen. Allein bis 2030 werdendie fünf größten Industrienationen China, Deutschland, USA, UK und Japan rund 30Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter verlieren.In Deutschland ist dieseEntwicklung besonders gravierend: In 30 Jahren werden dem Arbeitsmarkt ganze 15Prozent weniger Menschen zur Verfügung stehen. Und: Noch unterschätzen drei vonvier Unternehmensentscheider*innen diese Entwicklung. Das zeigt eine globaleStudie der StepStone Gruppe, für die die deutsche Recruiting-PlattformStepStone.de, die britische Job-Plattform Totaljobs und der US-amerikanischeTechnologie-Anbieter Appcast insgesamt 20.000 Menschen befragt haben, darunterrund 1.500 Unternehmensentscheider*innen. "Es beginnt eine neue Ära amArbeitsmarkt. Erstmals in der jüngeren Geschichte wird die Zahl derErwerbstätigen nicht mehr steigen, sondern sinken. Das hat schwerwiegende Folgenfür unsere Wirtschaft und den Lebensstandard eines jeden einzelnen", sagtStepStone CEO Sebastian Dettmers. "Wir alle müssen viel lauter darüber sprechen.Und mit Hochdruck gemeinsam an Lösungen arbeiten, um unseren Wohlstand zusichern."Acht von zehn Menschen weltweit schätzen Bedrohung falsch einDer demografische Wandel wird in Fachkreisen seit Langem diskutiert. Dennochherrscht in der Öffentlichkeit weitestgehend Unwissenheit darüber, wiedramatisch die Entwicklung ist. Gut 80 Prozent der Befragten weltweit schätzendie Entwicklung der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung falsch ein. Selbst unterden Top-Unternehmensentscheider*innen ist gerade mal einem Viertel bewusst, wasauf Wirtschaft und Gesellschaft zukommt. Aber: Einmal aufgeklärt über dieEntwicklung, sieht eine breite Mehrheit von fast 70 Prozent hierin ein klaresProblem und damit Handlungsbedarf. "Die drohende Arbeiterlosigkeit ist neben derKlimakrise die größte wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung des21. Jahrhunderts. Wir wollen die Bedrohung sichtbar machen und somit verhindern,