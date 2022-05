Die Spannung im Vorfeld war groß, die Enttäuschung im Nachhinein ebenfalls. Ballard Power legte am Montag (09.05.) ein ambivalentes Zahlenwerk vor. Dabei hätte der Kursverlauf eines positiven Impulses bedurft, ging die Aktie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung doch bereits in die Knie.

Aktuell ist die Luft offenkundig raus aus dem Sektor. Ballard Power hat die schwache Kursentwicklung in den letzten Wochen jedoch nicht exklusiv. Den Aktien der Mitbewerber geht es größtenteils ähnlich. Der Blick auf den unteren 1-Jahres-Chart offenbart, dass Ballard Power aus charttechnischer Sicht in eine prekäre Lage geraten ist. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten.

Die Aktie verfügte bis vor kurzem im Bereich von 8,3 / 8,1 US-Dollar über eine vermeintlich tragfähige Unterstützung. Diese ging zwischenzeitlich jedoch verloren. Die erste Reaktion auf die Zahlen hat den Bruch nun noch weiter vorangetrieben. Ballard Power ist mit knapp 6,6 US-Dollar aus dem gestrigen Dienstagshandel (10.05.) gegangen. Aufgrund des aktuellen Verkaufssignals ist eine Ausdehnung der Korrektur auf 6,0 US-Dollar / 5,0 US-Dollar nicht auszuschließen. Die Aktie ist jedoch überverkauft. Gegenbewegungen sind daher mit einzukalkulieren. Allerdings erlangen diese erst Relevanz, sollten sie Ballard Power zurück über die 8,3 US-Dollar führen.

Wie eingangs bereits angerissen legte Ballard Power am Montag durchwachsene Zahlen vor. Das Unternehmen konnte im aktuellen Berichtszeitraum den Umsatz auf 21 Mio. US-Dollar steigern, nach 17,6 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Verlust weitete sich im Jahresvergleich aus. Nach einem Verlust in Höhe von -17,8 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2021 musste Ballard Power nun 1. Quartal 2022 einen Verlust in Höhe von -40,4 Mio. US-Dollar hinnehmen.