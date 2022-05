Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention Marc Kükenshöner zu neuem Geschäftsführer ernannt (FOTO)

Bingen (ots) - Marc Kükenshöner übernimmt die Geschäftsführung der Gesellschaft

für Spielerschutz und Prävention (GSP) in Bingen. Derzeit betreut die GSP über

1.200 Spielhallen von rund 200 Unternehmen bei der Qualifizierung ihrer

Beschäftigten. In den Spielerschutz- und Präventionsseminaren sowie speziellen

Trainings für Fach- und Führungskräfte werden jährlich circa 10.000 Personen

ausgebildet. Neben Spielhallenunternehmen zählen auch Anbieter aus den Bereichen

Sportwetten, Online-Glücksspiel und Lotto zu den Kunden der GSP.



Über seine neue Tätigkeit sagt Marc Kükenshöner: "Die GSP hat in den vergangenen

Jahren einen großen Beitrag zur weiteren Professionalisierung des

Spielerschutzes in Deutschland geleistet. Diesen Weg werden wir konsequent

weitergehen." In den kommenden Monaten werde die GSP ihr breites Spektrum an

Dienstleistungen auch weiteren Glücksspielformen öffnen. "Auf diese vor uns

liegenden Aufgaben freue ich mich sehr", so Kükenshöner.