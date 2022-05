Das Ende der Flickschusterei in der Medienanalyse / Zusammenschluss von .companion Strategieberatung und IMWF

Hamburg (ots) - Kommunikatoren haben heute auf vier oder fünfAnalyse-Anwendungen, die entweder Medienleistung bewerten in Owned, Social undPaid oder Medienresonanz in Earned Media. Da weder Kennzahlen nochAuswertungskategorien miteinander kompatibel sind, entsteht ein Wirrwarr anEinzelanalysen. Dieser Flickenteppich ist frustrierend und liefert keineGesamtsicht auf den Kommunikationserfolg. Vor diesem Hintergrund haben sich die.companion Strategieberatung und das IMWF Institut für Management- undWirtschaftsforschung zusammengeschlossen. Beide Unternehmen kombinieren ihrStärken und liefern ein Medienanalyse-Dashboard aus, das die eigeneKommunikationsleistung (Medialeistung der eigenen Publikationen) mit dererzielten Wirkung (Resonanz oder Leads) enthält - und Benchmarks mit demWettbewerb. Automatisch generierte Reports liefern punktgenau die Informationen,die sich Kommunikatoren von ihrer Medienanalyse wünschen, zum BeispielAuswertungen je Thema und Kampagne..companion betreibt seit 2004 mit dem Excellence Forum Deutschlands größtenBenchmarking-Zirkel für digitale Kommunikation und seit 2017 mit Content.ONE deneinzigen externen Service für komplett vereinheitlichtes und universellautomatisierbares Omnichannel-Reporting. Content.ONE benchmarkt schon heuteMilliarden Medienkontakte von mehr als 20 Unternehmen mit auf fast zwei Dutzendverschiedenen Medien-Plattformen. Ausgeliefert werden sowohl Dashboards als auchvon Bots geschriebene Interpretationen der Reports über Kommunikation in Web,Intranets, Mail, Webinaren, Podcasts, Social, Video, Paid und Media Monitoring.Das IMWF arbeitet seit 2013 an der Inhaltsanalyse mit Hilfe von künstlicherIntelligenz. Die Medienresonanz zu 27.000 Marken und Unternehmne wird rund umdie Uhr erfasst und analysiert. So erhalten Kommunikatoren detaillierteEinblicke, wie inhaltlich über ihr Haus gesprochen wird. Welche Themen dieöffentliche Wahrnehmung bestimmen. Wie die aktuellen Reputations- und Imagewertesind. Und wo kritische Diskussionen zu einer Krise anwachsen könnten. DieseInhaltsanalysen bringt das IMWF in den Zusammenschluss mit .companion ein.Pressekontakt:Jörg ForthmannIMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbHTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 111mailto:info@imwf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65649/5219069OTS: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH