KfW-Zusagen für Entwicklungs- und Schwellenländer 2021 bei 10,1 Mrd. EUR - Trotz erwarteter Herausforderungen durch geopolitische Lage nachhaltige Entwicklungsziele im Blick

Frankfurt am Main (ots) -



- Auch 2021 anhaltende Unterstützung in der Corona-Pandemie: Fortsetzung der

Bekämpfung der menschlichen und wirtschaftlichen Folgen weltweit

- Keine Alternative zur nachhaltigen Transformation der globalen Wirtschaft -

KfW als Begleiter

- KfW Entwicklungsbank weltweit einer der größten Geber für den Schutz

biologischer Vielfalt. 2021: 685 Mio. EUR (+27 %)

- 2022: Unterstützung der Ukraine zur Abfederung der Kriegsfolgen

- DEG: Entwicklungspolitisch und wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2021 - mehr

Mittel für private Investitionen

- Neue DEG-Geschäftsstrategie: Impact und Klima noch stärker im Fokus



Die KfW verzeichnete im Jahr 2021 ein Zusagevolumen in Höhe von 10,1 Mrd. EUR

für insgesamt 468 Vorhaben im Rahmen der Förderung der Entwicklungs- und

Schwellenländer (Vorjahr: 12,4 Mrd. EUR). Davon entfielen 8,6 Mrd. EUR (2020: 11

Mrd. EUR) auf die KfW Entwicklungsbank und rund 1,5 Mrd. EUR auf die KfW-Tochter

DEG, die bei weiter anhaltender Corona-Pandemie mehr Mittel für die Finanzierung

privater Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländern zusagen konnte als

im Vorjahr (2020: 1,4 Mrd. EUR).