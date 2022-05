DeepMarkit schließt Liquiditätsunterstützungs-Vereinbarung mit Radiance ab

Die in Malaysia ansässige Investment-Holdinggesellschaft Radiance sieht käuferseitige Liquidität von bis zu C$ 20.000.000 vor.

Calgary (Kanada), 11. Mai 2022 - DeepMarkit Corp. (TSX-V: MKT, OTC: MKTDF, FWB: DEP) („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den globalen Markt für Emissionszertifikate in die leichter zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Zertifikate in Form von nicht-fungiblen Tokens („NFTs“) generiert, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über eine käuferseitige Liquiditätsunterstützung (die „Vereinbarung“) mit der malaysischen Investment-Holdinggesellschaft und Private-Equity-Firma Radiance Assets Berhad („Radiance“) unterzeichnet hat. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Radiance bereit erklärt, im Laufe der zweijährigen Laufzeit alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um NFT oder sonstige sichere Token im Wert von bis zu C$ 20.000.000 zu kaufen, die über die eigentumsrechtlich geschützte Plattform MintCarbon.io (die „Plattform“) des Unternehmens herausgegeben werden.

Die Bestimmungen der Vereinbarung sehen vor, dass Radiance mindestens C$ 5.000.000 in sofort zur Verfügung stehenden Mitteln für den Kauf von Emissionszertifikaten vorhält, die in Form von NFTs oder sonstigen sicheren Token über die Plattform herausgegeben werden. DeepMarkit ist der Ansicht, dass die Vereinbarung den Kunden der Plattform zugutekommen wird, die NFT für Emissionszertifikate halten, indem sie die Liquidität verbessert und die Preisfeststellung optimiert. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass die sich daraus ergebende Liquidität das kontinuierliche Onboarding der NFTs oder anderer sicherer Token auf seiner Plattform MintCarbon.io beschleunigt sowie Blue-Chip-Kunden anzieht und die Chancen für Branchenpartnerschaften erweitert.

Radiance hat seinen Sitz in Malaysia und ist eine vielseitige Investment-Holdinggesellschaft mit einem Fokus auf innovativen und technologisch orientierten Unternehmen in den Sektoren Cleantech, Meditech und Fintech. Radiance konzentriert sich ferner auf die Umwelt und Lösungen, die den Lebensstandard der Menschen verbessern. Radiance hat mehrere Klassen von Fonds, unter anderem einen neuen Agritech-Fonds, der derzeit mit einem Vermögenswert von USD 250 Millionen eingeführt wird. Wie bereits gemeldet, ist Radiance durch eine vor Kurzem erfolgte Privatplatzierung gegenwärtig Aktionär von DeepMarkit.